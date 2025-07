Fine vita: Bazoli, ‘Corte chiude dibattito, Ssn necessario, testo va cambiato’

agenzia

Roma, 25 lug. “L’ennesima sentenza della corte sul fine vita mi pare chiuda il dibattito e ogni possibile dubbio sul ruolo del servizio sanitario nazionale”. Così il senatore Alfredo Bazoli, vice presidente dei senatori del Pd.

“Chiamata a pronunciarsi sull’aiuto al suicidio di una persona priva dell’uso degli arti, la Corte dice con chiarezza ciò che noi sosteniamo da tempo, e cioè che la persona “ha il diritto di essere accompagnata dal servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio assistito”. Diritto che correlativamente corrisponde ad un obbligo del servizio sanitario nazionale, nel “doveroso ruolo di garanzia che è innanzitutto presidio delle persone più fragili”. A questo punto non ci sono piu dubbi: il testo sul suicidio assistito in discussione in commissione dovrà essere necessariamente integrato con una espressa e chiara previsione del coinvolgimento del servizio sanitario nazionale. Come noi abbiamo ripetutamente chiesto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA