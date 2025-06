Fine vita: Bazoli (pd), ‘notevoli correzioni per rendere testo coerente a Consulta’

agenzia

Roma, 24 giu. “Finalmente dopo 6 mesi è arrivato in comitato ristretto qualche proposta concreta sul fine vita. Si tratta di bozze che delineano un procedimento molto diverso da quello da noi immaginato, e che necessitano di notevoli correzioni e integrazioni, anche per renderle coerenti con la sentenza della Corte costituzionale. Carenti in particolare sono i punti relativi a composizione e compiti del comitato etico nazionale, al ruolo del SSN e dei medici curanti, ed eccessivamente restrittive alcune condizioni di accesso all’aiuto al suicidio. C’è ancora molto insomma da fare per una larga condivisione, come abbiamo segnalato ai relatori, che si sono impegnati a presentare un testo emendato e integrato la prossima settimana, in vista della commissione. Mi auguro sia ancora possibile arrivare ad un testo accettabile, vedremo cosa ci proporranno la prossima settimana”. Lo dichiara il senatore Alfredo Bazoli, vicepresidente del gruppo Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA