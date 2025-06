Fine vita: bozza, decide comitato di 7 membri nominato da p.Chigi

agenzia

Roma, 24 giu. Un Comitato nazionale di Valutazione etica, composto da 7 membri, nominati con decreto del presidente del Consiglio, in carica per 5 anni. Sarà questo l’organo deputato a decidere su fine vita. E’ quanto si legge nella bozza della legge del centrodestra.

“Il Comitato nazionale di Valutazione Erica è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto tra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, un medico specialista in psichiatrica, uno psicologo e un infermiere”. Sono “nominati con decreto del presidente del Consiglio, il quale nomina Presidente, vicepresidente e il Segretario. I componenti durano in carica 5 anni, con possibilità di rinnovo per due volte sole anche non consecutive. L’ufficio di componente del Comitato è gratuito”.

