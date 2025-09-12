Fine vita: Furfaro, ‘maggioranza vuole escludere Ssn, una vergogna non da Paese civile’

agenzia

Roma, 12 set “Quello che sta accadendo in queste ore in Parlamento è vergognoso. In Commissione Affari Sociali, Fratelli d’Italia e Forza Italia stanno provando a scrivere nero su bianco una delle pagine più disumane di questa legislatura: escludere il Servizio Sanitario Nazionale dalle procedure sul fine vita”. Lo dice Marco Furfaro, capogruppo del Partito democratico in commissione Affari sociali della Camera e responsabile nazionale Welfare del Pd.