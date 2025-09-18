Fine vita: Gelmini, ‘bene vescovi Sardegna, Regione assicuri cure palliative’

agenzia

Roma, “Il dissenso e la preoccupazione espressi dalla Conferenza episcopale della Sardegna sulla legge sul fine vita approvata dal Consiglio regionale di quella Regione, sono del tutto condivisibili. La vita va sempre difesa con la dignità del malato. Importante anche il richiamo alle cure palliative: nel disegno di legge attualmente in discussione al Senato, tali terapie –fondamentali per alleviare le sofferenze di pazienti e famiglie– sono rafforzate ed è previsto l’intervento sostitutivo dello Stato ove le Regioni fossero in ritardo. Speriamo che la Sardegna, così solerte da applicare una legge in pendenza di un ricorso sugli stessi temi sulla legge della Regione Toscana, lo sia anche nell’assicurare l’accesso alle cure palliative”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati.

