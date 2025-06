Fine vita: La Russa, ‘spero legge entro fine legislatura’

agenzia

Roma, 12 giu. “Questi sono veramente argomenti su cui deve decidere liberamente il Parlamento. Quello che a me interessava è che questo tema andasse all’attenzione del Parlamento. Per quel che mi riguarda conta il principio: garantire la possibilità di scelta a chi è nella condizione terminale e senza speranza. Bisogna trovare dei limiti, evitare abusi e fughe in avanti, ma questa scelta, non ‘il suicidio, è un’altra cosa”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da ‘La Stampa’.

“Sono orgoglioso, dopo essermi speso, che sia stata fissata una data in cui il tema si comincerà ad affrontare in Aula al Senato. Sono altresì fiducioso -aggiunge la seconda carica dello Stato- che si possa approvare un testo entro la fine della legislatura. Ci sono dei temi, come le carceri e il fine vita su cui occorre un confronto sereno, sganciato dalla polemica politica e su cui mi piacerebbe un voto unitario”.