Fine vita: Magi, ‘ascoltare appello Laura Santi, questa legge non va bene’

agenzia

Roma, 23 lug. “L’appello ai parlamentari lanciato da Laura Santi sui social a poche ore dalla sua morte tocca il cuore e contiene un messaggio fortissimo alla politica: questa legge sul fine vita non va bene perché punta a escludere questo diritto più che a regolamentarlo. Laura ha ragione e noi siamo con lei: la proposta di legge in discussione al Senato è un passo indietro rispetto alla sentenza della Consulta e, se approvata, i paletti posti rappresenterebbero un ostacolo all’esercizio di questo diritto nonché una vera e propria umiliazione per i malati che chiedono di mettere fine alle proprie sofferenze con dignità. Meglio nessuna legge che questa legge. Il Parlamento finora si è dimostrato sordo a ogni appello: speriamo che le parole di Laura vengano ascoltate”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.