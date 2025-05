Fine vita: Magi, ‘governo impugna legge Toscana, alla faccia dell’autonomia’

agenzia

Roma, 9 mag. “Sono falsi, falsi in tutto, persino in quello che predicano. Il governo ha impugnato la legge Toscana sul fine vita, alla faccia dell’autonomia di Salvini, che di fronte a una scelta presa da un Consiglio regionale che ha il diritto e il dovere di disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, ammaina la bandiera autonomista e porta quella regione in tribunale. La Lega volta le spalle alla sua storia e si schiera per il centralismo bigotto dello Stato”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.