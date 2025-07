Fine vita: Magi, ‘testo base offensivo, meglio nessuna legge’

agenzia

Roma, 2 lug “Il testo base sul fine vita approvato in Commissione in Senato rappresenta una offesa alle persone che soffrono, ai loro familiari e alla laicità dello Stato. L’obbligo di cure palliative come condizione necessaria per accedere al suicidio assistito è un obbrobrio, mentre l’esclusione del Servizio Sanitario Nazionale è classista: ci sarà chi potrà permettersi di ricorrere all’eutanasia e chi dovrà soffrire le pene dell’inferno perché non ha i soldi”. Lo dice Riccardo Magi.