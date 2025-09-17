Fine vita: Maiorino, ‘da Todde straordinario passo di civiltà’

agenzia

Roma, 17 set.-“Per colmare un vuoto legislativo che, in barba ai pronunciamenti della Corte costituzionale, va avanti ormai da anni tocca alle regioni virtuose rimboccarsi le maniche e far valere i diritti dei cittadini. La legge sul fine vita approvata dalla regione Sardegna è uno straordinario passo di civiltà che arriva grazie alla determinazione della nostra Alessandra Todde, che mantiene anche questo impegno”. Così in una nota la vicepresidente del M5s al Senato Alessandro Maiorino.