Fine vita: Morgante (FdI), ‘Sardegna approva legge contraria a Ssn’

Roma, 17 set.-“Oggi il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge n.59/A sul suicidio assistito. E’ la seconda regione dopo la Toscana, la cui approvazione è stata impugnata dal Governo. E’ la seconda regione che approva una legge contraria ai principi del Servizio sanitario nazionale, nato per curare e garantire il diritto alla salute, non l’aiuto a morire di chi soffre. Oltre ad essere incostituzionale, questo voto, voluto dalla maggioranza di sinistra, è irrispettoso nei confronti del ruolo e dei poteri istituzionali”. Così Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento Famiglia e valori non negoziabili del partito.