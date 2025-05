Fine vita: opposizioni contro impugnazione governo, Schlein ‘scelta ipocrita e codarda’**

agenzia

Roma, 9 mag. Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, si dice “profondamente deluso”, parla di decisione “paradossale” e garantisce che sarà in prima linea nel difendere “con determinazione” la legge sul fine vita. E non da solo. Da Azione ai 5 Stelle, tutte le opposizioni si schierano contro la decisione del Cdm oggi di impugnare la norma toscana in quanto materia, dice il governo, di competenza parlamentare. Ma in Parlamento, denunciano le opposizioni, nulla si muove. Da mesi.

Attacca la segretaria del Pd, Elly Schlein: “Una scelta ipocrita, cinica e codarda. Il Governo impugna la legge sul fine vita in Toscana, mentre con l’altra mano tiene bloccata la legge sul fine vita in Parlamento”. Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd, annuncia che alla prossima capigruppo “chiederemo che la discussione sul fine vita sia messa all’ordine del giorno dell’aula al più presto”.

Al momento sono 10 le proposte in materia depositate in Parlamento in questa legislatura. Tutte firmate dalle opposizioni. Ma né alla Camera né al Senato risultano passi in avanti sui vari provvedimenti, molti dei quali ancora nemmeno assegnati in commissione. Alfredo Bazoli, senatore Pd, primo firmatario di un testo (già approvato alla Camera nella scorsa legislatura) individua nelle divisioni del centrodestra la causa dell’immobilismo parlamentare: “Il governo impugna la legge della Toscana sul fine vita perché si tratterebbe di una competenza del Parlamento, e intanto in Senato boicotta e insabbia la discussione sulla mia proposta di legge, che langue da mesi in una palude. Una doppiezza insopportabile, figlia delle divisioni interne del centrodestra, che tiene in ostaggio il Parlamento, le regioni, le Ats, gli ospedali, i medici, gli operatori sanitari, i pazienti che soffrono”.

E a proposito delle divisioni del centrodestra sul fine vita, Schlein chiama in causa Forza Italia. “Ormai non stupisce più nemmeno il silenzio di Forza Italia, che abbassa la testa a Meloni e Salvini ogni volta, specie quando si tratta di negare diritti. Altro che liberali, come quando si dicono favorevoli a cambiare la legge sulla cittadinanza ma poi invitano a disertare il referendum dell’8-9 giugno che fa esattamente questo”. Ed ancora: “Qui non si tratta di fare propaganda ma di dimostrare la serietà e la responsabilità di non voltare le spalle a chi sta soffrendo, regolando in maniera dignitosa il fine vita. Si tratta di dare seguito a una pronuncia della Corte Costituzionale su cui il Parlamento è in grave ritardo”.

Alla “faccia dell’autonomia”, sbotta Riccardo Magi di Più Europa. “Salvini ammaina la bandiera autonomista e porta la Toscana in tribunale. La Lega volta le spalle alla sua storia e si schiera per il centralismo bigotto dello Stato. Un governo che entra a gamba tesa nella vita della gente che soffre contro l’autonomia delle Regioni. Una vergogna targata Meloni”. Anche Carlo Calenda sottolinea la necessità di una legge: “Abbiamo bisogno di una legge sul fine vita da molto tempo. E’ questione di umanità e decenza. Il Governo dovrebbe pensare a questo piuttosto che impugnare la legge regionale della Toscana”.