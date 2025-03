Fine Vita. Pro Vita Famiglia: Governo impugni legge in Corte Costituzionale. Petizione popolare supera 25.000 firme

agenzia

In gioco non c’è solo il rispetto della Costituzione, ma soprattutto la tutela delle vite più fragili, che la legge toscana e l’assordante propaganda eutanasica a senso unico potrebbero indurre a sentirsi di troppo e dunque a chiedere di essere eliminate. Il quadro è ancor più aggravato dalla drammatica mancanza di una applicazione effettiva e omogenea sul territorio della Legge 38/2010 sulle cure palliative, di cui proprio domani ricorrono i 15 anni dall’approvazione e che resta un diritto negato per decine di migliaia di cittadini, indotti al desiderio di morire più dall’abbandono sociale e morale che non dalla malattia.

Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia.

