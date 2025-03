Fine vita: relatore presenta bozza in Senato, ‘passo avanti’ per il Pd, ‘solo ipotesi’ per FI**

agenzia

Roma, 5 mar La maggioranza ha presentato una bozza di testo sul fine vita nel corso dei lavori del Comitato ristretto costituito in Senato. “Oggi finalmente nel comitato ristretto sul fine vita si sono fatti passi avanti significativi. Il relatore Zullo ha formulato delle ipotesi di articolato su definizione, oggetto e finalità di una legge nazionale sul fine vita che riprendono in modo chiaro le condizioni poste dalla corte costituzionale”, spiega il senatore del Pd Alfredo Bazoli, vice presidente vicario del gruppo dem di palazzo Madama.

“È una novità importante, che può finalmente avviare un percorso di confronto serio e costruttivo, nella direzione da noi sempre sostenuta, e che si ritrova anche nel disegno di legge a mia prima firma -dice ancora Bazoli-. Auspico che questa nuova disponibilità da parte della maggioranza consenta di arrivare ad una sintesi largamente condivisa per dare al paese una legge nazionale sul suicidio assistito equilibrata e rigorosa”.