Roma, 26 mar. E’ stata sconvocata la seduta congiunta delle Commissioni giustizia e Affari sociali del Senato, dove era attesa la legge sul fine vita, per l’illustrazione e poi in via di incardinamento. Lo stop ai lavori su ddl, a quanto si apprende, sarebbe legato all’assenza del rappresentante del governo alla riunione.

