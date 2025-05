Fine vita: Vaccari (Pd), ‘da destra atteggiamento vergognoso’

agenzia

Roma, 20 mag. “Vergognoso atteggiamento della destra sulla legge sul fine vita che da tempo avrebbe dovuta essere approvata dal Parlamento nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. Al Senato i relatori della legge non hanno presentato in commissione il testo unificato, impedendo di fatto il proseguo dell’iter del provvedimento”. Così il deputato democratico e segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari.

“Ha fatto bene il collega Alfredo Bazoli ad abbandonare, di fronte ad una palese e grave inadempienza, il comitato ristretto anche per denunciare l’atteggiamento dilazionatorio ed inconcludente delle destre, che è, come ormai è chiaro, conseguenza della spaccatura al loro interno. E’ inammissibile che non si approvi una legge di civiltà che rispetti la volontà del cittadino malato tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, come l’idratazione e l’alimentazione artificiale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

