Fineco, utile e ricavi record nel 2024, dividendo di 74 cent

Foti, 'capaci di adattarci al nuovo scenario, fiducia nel 2025'

MILANO, 06 FEB – FinecoBank archivia il 2024 con risultati record, un utile netto di 652,3 milioni (+7,1%) e ricavi totali a 1.316,5 milioni (+6,4%) e propone un dividendo di 0,74 euro per azione (+7%). La raccolta netta nel mese di gennaio è arrivata a 887 milioni (+53%) con 18.781 di nuovi clienti acquisiti (+32), che ne fa il miglior mese di sempre. Nel quarto trimestre l’utile netto si è attestato a 62,3 milioni, rispetto ai 169,7 milioni dei tre mesi precedenti e ai 154,9 milioni del quarto trimestre 2023. I ricavi sono pari a 332,4 milioni, in aumento dal trimestre precedente (+2%) e al quarto trimestre 2023 (+3,6%). “La crescita robusta della banca nel corso del 2024 è un’ulteriore conferma della sua capacità di adattarsi perfettamente al nuovo scenario, beneficiando in particolare della forte spinta verso investimenti e consulenza evoluta” e “tutto questo ci fa guardare con fiducia al 2025, che si prefigura come un anno ricco di sfide e di grandi opportunità di crescita per una gestione sempre più efficiente dei risparmi non solo dei nostri clienti, ma di tutti gli italiani”. Così Alessandro Foti, amministratore delegato di FinecoBank, commenta i risultati.

