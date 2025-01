Fini: “Chi si colloca da questa parte lo fa per ‘amore dell’Italia’ come diceva Almirante”

agenzia

Roma, 30 gen. “La forza autentica della comunità di destra è che chi si colloca lì, lo fa perché non vuole vantaggi personali, questo è il filo conduttore, l’amore per l’Italia, come avrebbe detto Giorgio Almirante”. Così Gianfranco Fini, intervenendo al convegno in Senato dal titolo ‘Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo’, evento organizzato dalla Fondazione Tatarella con il patrocinio del Senato.

“Non si poteva chiedere a Almirante di rinnegare se stesso, ma aveva detto che non voleva restaurare -aggiunge l’ex presidente della Camera- il tema era la presunzione di quei partiti che tenevano fuori dalla dialettica politica una forza legittimata democraticamente”.

“Nessuno sapeva della mia decisione di candidarmi a sindaco” di Roma: “a piazza Tuscolo mi venne in mente quanto detto dai nostri vecchi, ‘qualche volta bisogna osare’. Il Msi aveva offerto alla Dc l’appoggio chiedendo pari dignità, dando vita a una alleanza di centrodestra che partisse dal basso, il nome era quello di Rocco Buttiglione, ma Martinazzoli disse no, quindi che poteva fare il Movimento Sociale? osare, e quindi mi candido”.