Finito interrogatorio di Toti, avvalso facoltà di non rispondere

agenzia

Per la nuova accusa di finanziamento illecito

GENOVA, 19 LUG – Si è avvalso della facoltà di non rispondere il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti davanti al giudice Paola Faggioni per la nuova accusa di finanziamento illecito. Ieri Toti ha ricevuto una nuova ordinanza di arresti domiciliari per la vicenda degli spot elettorali passati sul maxischermo di Terrazza Colombo e pagati da Esselunga. Per questa vicenda sono indagati anche l’ex capo di gabinetto Matteo Cozzani, l’editore di Primocanale Maurizio Rossi e l’ex membro del cda di Esselunga Francesco Moncada.

