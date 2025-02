Finti tecnici dei caloriferi truffavano anziani, due arresti

agenzia

Indagine della Polizia coordinata dalla Procura di Milano

MILANO, 08 FEB – Due pregiudicati, di 41 e 65 anni, residenti in provincia di Torino, sono stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di una indagine del pool Polizia locale-Polizia di Stato coordinato dalla Procura di Milano, con l’ausilio della squadra mobile di Torino. Le forze dell’ordine li accusano di aver messo a segno una serie di truffe agli anziani. I due, secondo quanto riferito, appartengono alle famiglie sinti di Nichelino (Torino), e hanno precedenti per ventiquattro furti in appartamento, realizzati principalmente a Milano e nell’hinterland, dal gennaio 2023 al dicembre 2024, ai danni di anziani. Al momento non è precisato quanti colpi siano contestati nell’ordinanza, ma tutti avevano lo stesso modus operandi: dopo aver individuato le vittime anziane si presentavano nelle loro abitazioni dicendo di essere tecnici dei caloriferi incaricati dall’amministratore; una volta in casa, con uno strumento elettronico, ispezionavano l’appartamento e, simulando una perdita d’acqua nell’impianto, informavano la vittima della presenza di sostanze pericolose che potevano danneggiare denaro e oggetti preziosi se a contatto con l’acqua. In tal modo la vittima era indotta a raccogliere gioielli e denaro che poi veniva da loro trafugato. Nell’hinterland del capoluogo piemontese sono a più riprese stati individuati gruppi e famiglie specializzati in reati predatori e truffe, soprattutto ad anziani, con un consistente giro di denaro sequestrato in vari conti correnti e trasferito anche all’estero, prevalentemente in Romania.

