Fiore all’adunata di Forza Nuova, ‘reclutiamo militanti’

'A gennaio apriremo un'altra sede a Roma, siamo vivi'

ROMA, 17 NOV – “A Roma apriremo un’altra sezione a gennaio. E ci sarà l’inaugurazione di questa sede. Oggi è una ripresa militante. Forza Nuova vuole rialzare la testa? No, Forza Nuova ha già rialzato la testa e forse non l’ha mai abbassata”. Così il segretario FN Roberto Fiore all’adunata organizzata con i militanti. “Questo è un inizio attività, un’adunanza militante per iniziare le attività di quest’anno con idee chiare. E fare sapere alla stampa che Forza Nuova è viva e sta reclutando tantissimi giovani e non giovani”, ha aggiunto.

