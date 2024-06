Fiorentina: accelerata per Kean, nel mirino sempre Zaniolo

agenzia

L'attaccante era stato accostato a gennaio al Monza di Palladino

FIORENTINA, 26 GIU – La Fiorentina prova ad accelerare per Moise Kean. Per lasciar partire l’attaccante classe 2000 la Juventus ha chiesto non meno di 15 milioni, il club viola non vorrebbe sborsarne più di 10: possibile un accordo intorno a 11-12 con l’inserimento di qualche bonus. Già a gennaio Kean era stato accostato al Monza allora guidato da Raffaele Palladino, fresco tecnico della Fiorentina che spera di rilanciarlo dopo una stagione complicata anche per via di alcuni infortuni. Per l’attaccante, che comunque non fermerebbe la caccia della società viola ad altri obiettivi per il reparto offensivo, sarebbe pronto un contratto di 4 anni. La stessa Fiorentina continua a battere la pista che porta a Nicolò Zaniolo, nel mirino pure dell’Atalanta, e sarebbe disposta a trattare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni: nell’operazione con il Galatasaray potrebbe essere inserito il centrocampista marocchino Amrabat di rientro dal prestito al Manchester United.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA