Fiorentina: Commisso, in pochi sono come Kean

Presidente viola alla Viareggio Cup, difenderò Palladino sempre

VIAREGGIO (LUCCA), 31 MAR – “Sono quattro gare utili e sono felice, Palladino lo difenderò sempre, poi abbiamo un giocatore come Kean, posso dire che pochi sono come lui. Sono davvero contento, ho detto all’inizio di questa stagione che avremmo voluto fare meglio dell’anno scorso sono fiducioso”. Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, allo stadio dei Pini per la finale della 75/a edizione della Viareggio Cup tra i viola e il Genoa, ha commentato il momento attuale della prima squadra e del bomber arrivato la scorsa estate. Commisso ha avuto parole positive anche per i giovani guidati da Marco Capparella, battuti di misura dai rossoblù: “Dall’America ho seguito tutte le partite della qualificazione sono stati bravi. Peccato per la sconfitta, ma hanno dato tutto”. In tribuna anche l’allenatore della prima squadra del Genoa, Patrik Vieira che si è limitato a dire “oggi è stata una bella giornata per tutta la società”.

