Fiorentina: pressing sul Genoa per Gudmundsson

Domani amichevole col Montpellier, lunedì torna Nico Gonzalez

FIRENZE, 03 AGO – La Fiorentina prova ad accelerare per Gudmundsson, continua a lavorare su Tessman e intanto domani tornerà in campo per disputare l’amichevole contro il Montpellier, formazione francese di Ligue 1. Giorni frenetici per la società viola che deve compiere uno scatto sul mercato per completare una squadra che a due settimane dall’inizio del campionato mostra ancora tante caselle vuote, specie a centrocampo, ma pure negli altri reparti. Già a gennaio la Fiorentina aveva provato, senza riuscirci, a prendere l’attaccante islandese in forza al Genoa, adesso un nuovo tentativo mettendo sul piatto 5 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto ad una cifra intorno ai 20 a determinate condizioni: la prossima settimana potrebbe essere decisiva, nel clan viola si punta forte su questo giocatore nonostante sia coinvolto in una delicata vicenda giudiziaria nel proprio Paese. L’operazione per Gudmundsson non è ritenuta legata al futuro (che appare sempre più lontano) di Nico Gonzalez, accostato ultimamente a Juventus e Atalanta ma anche nelle ultime ore al Newcastle: l’argentino dopo le vacanze arriverà a Firenze lunedì e si confronterà con la società per valutare il da farsi. Cresce l’attesa anche per il centrocampista Tessar Tessman: sia con il Venezia che lo stesso giocatore statunitense ci sarebbe giù l’accordo, manca ancora quello relativo alle alte commissioni per gli agenti.Intanto la Fiorentina prosegue la preparazione al Viola Park e nelle prossime ore si aggregherà anche Lucas Beltran reduce dall’eliminazione alle Olimpiadi con la sua Argentina: domani alle 19 (diretta su Dazn) è in programma l’ultima amichevole di pre-campionato al Viola Park (tutto esaurito allo stadio ‘Curva Fiesole), avversario il Montpellier, formazione francese di Ligue 1, mentre il giorno dopo la squadra di Raffaele Palladino sarà impegnata a Grosseto contro la formazione locale.

