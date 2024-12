Fiorentina, primo allenamento del 2025 aperto ai tifosi

agenzia

I viola torneranno a lavorare mercoledì allo stadio Franchi

FIRENZE, 30 DIC – Dopo due giorni di riposo la Fiorentina, reduce dal pareggio per 2-2 ieri sera a Torino contro la Juventus, tornerà ad allenarsi mercoledì 1° gennaio e lo farà davanti ai propri tifosi: come già accaduto in passato anche stavolta la squadra viola inaugurerà il nuovo anno mercoledì alle 14,30 con una sessione di lavoro a porte aperte all’interno dello stadio Franchi. Nell’occasione sarà accessibile il settore di Maratona (varchi T10 e T11) a partire dalle ore 13.45. Il primo impegno del 2025 per Raffaele Palladino e i suoi giocatorì sarà sabato alle 18 al Franchi contro il Napoli con cui fra l’altro è in corso una trattativa per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista Michael Folorunsho individuato per sostituire Edoardo Bove. A suo tempo è stato accostato al club partenopeo anche Cristiano Biraghi, in uscita dalla Fiorentina. Ad ore è atteso l’arrivo a Firenze del centrale difensivo argentino con passaporto italiano Nicolas Valentini, 23 anni, proveniente dal Boca Juniors, operazione conclusa in estate. Mentre è in partenza Martinez Quarta destinato a tornare al River Plate per una cifra intorno al 7-8 milioni di euro.

