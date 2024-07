Fiori: La Russa ricorda in Aula ex dc, ‘uomo delle Istituzioni’

agenzia

Roma, 18 lug. Fiori fu “uomo delle istituzioni, per 7 legislature parlamentare e ministro dei trasporti nel governo Berlusconi, colpito nel ’77 dalle Brigate Rosse”. Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, commemorando l’ex Dc, Publio Fiori, scomparso martedì scorso. “Tra i costruttori di An, credeva in un Parlamento in cui destra, centro e sinistra potessero dialogare”, lo ricorda la Russa.

