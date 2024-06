Firenze: Marcucci, ‘al ballottaggio sceglierei Funaro del Pd’

agenzia

Roma, 15 giu. “Tra il centrosinistra ed il centrodestra, a Firenze, non ho dubbi. Il mio consiglio agli elettori fiorentini che al primo turno hanno votato Stefania Saccardi, è di scegliere senza dubbio e senza incertezze Sara Funaro, come farà la stessa nostra candidata sindaca”. Così il presidente di Libdem Andrea Marcucci sul secondo turno in vista a Firenze domenica prossima.

“Non ho condiviso molte delle iniziative assunte dal Pd di Firenze- continua- in modo particolare alcune debolezze sulle infrastrutture, ma nella logica del ballottaggio, domenica gli elettori devono esprimere un’indicazione di massima. Votare per Sara Funaro, non vuole dire limitare la nostra libertà di giudizio e di valutazione politica”.

