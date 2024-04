Firenze: Pd, ‘Schmidt si dedica ad ambizioni politiche più che a museo Capodimonte’

agenzia

Roma, 6 apr. “Se addirittura i cittadini di Napoli, assieme a numerose associazioni, sono pronti a raccogliere le firme per un nuovo direttore del Museo di Capodimonte, evidentemente qualcosa che non va in questa scelta di Eike Schmidt c’è. Abbiamo sempre chiesto una cosa molto semplice: un direttore a tempo pieno per uno dei musei più belli del nostro Paese. E invece purtroppo, ad oggi, si parla di Capodimonte solo ed esclusivamente per le ambizioni politiche del suo direttore che sta scegliendo di dedicarsi alla propria campagna elettorale fiorentina, anziché alle potenzialità e ai progetti del museo che dovrebbe governare e valorizzare”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

