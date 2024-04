Firenze: Ruotolo (Pd), ‘Schmidt candidatura senza pudore, istituzioni culturali no taxi’

agenzia

Roma, 21 mar. “Senza pudore. Stanno destabilizzando due città, Firenze dove l’ex direttore delle gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, neo cittadino italiano, vorrebbe candidarsi per la destra alle comunali di giugno e Napoli dove il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano lo ha nominato da metà gennaio direttore del Museo di Capodimonte”. Così Sandro Ruotolo responsabile cultura del Partito Democratico, la notizia che renderebbe ineleggibile alla carica di sindaco il direttore del Museo di Capodimonte.