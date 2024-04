Firenze: Schiano (Fdi), ‘Schmidt? Pd ha solo paura di perdere’

agenzia

Roma, 13 apr. “Il Pd è alla frutta. Stanno provando in tutti modi a negare ad Eike Schmidt di godere dei diritti di candidarsi sanciti dalla Costituzione. E come sempre la sinistra predica bene e razzola male: l’aspettativa dall’incarico di cui usufruirà il direttore di Capodimonte è prevista dalla legge e ne sta usufruendo lo stesso sindaco del Pd di Napoli Gaetano Manfredi. Come sempre la sinistra pur di tutelare i propri interessi riesce persino a negare i meriti di un museologo di fama mondiale come Schmidt. La verità è che la sinistra ha paura di perdere: il centrodestra, a differenza loro, sa valorizzare il merito è catalizzare così personalità di livello”. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale di Napoli Michele Schiano di Visconti.

