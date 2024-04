Firmato il protocollo d’intesa tra Federfarma e Fondazione Airc

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Cresce l’impegno di Federfarma a fianco di AIRC per supportare la ricerca sul cancro. Il Presidente Nazionale Marco Cossolo e il Consigliere Delegato di Fondazione AIRC Daniele Finocchiaro hanno firmato oggi a Roma presso la sede di Federfarma Nazionale il Protocollo d’intesa di durata triennale. Questo documento conferma la collaborazione di Federfarma alla storica campagna Nastro Rosa AIRC per la sensibilizzazione sul tumore del seno nelle oltre 18.000 farmacie associate e rafforza l’impegno con il nuovo progetto “Insieme per la prevenzione” che vede i due Enti impegnati insieme. Il progetto si concretizza nella realizzazione congiunta di materiali e contenuti informativi sull’adozione di abitudini e comportamenti salutari per ridurre il rischio di cancro, insieme all’adesione agli screening resi disponibili dal Servizio Sanitario Nazionale. Questi contenuti saranno messi a disposizione delle oltre 18.000 farmacie associate a Federfarma, che a loro volta potranno veicolarli ai pazienti direttamente in farmacia oppure attraverso i propri canali digitali. Un progetto con cui Federfarma e AIRC sottolineano il ruolo centrale della farmacia quale presidio sanitario vicino ai cittadini e interlocutore di prossimitá privilegiato sui temi della prevenzione e dell’informazione. Promuovere e sostenere la ricerca é una responsabilitá sociale molto sentita da Federfarma e dalle farmacie italiane che, grazie alla loro presenza capillare sul territorio, possono sensibilizzare un gran numero di persone sull’importanza di adottare stili di vita sani ed effettuare screening al fine di prevenire il cancro – ha affermato Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale. La responsabilitá sociale fa naturalmente parte dell’attivitá che svolgiamo ogni giorno in farmacia accogliendo, ascoltando e orientando i cittadini che si rivolgono a noi con fiducia per ottenere risposte ai loro bisogni di salute – ha aggiunto Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma. Siamo onorati di collaborare con AIRC per diffondere questa cultura della prevenzione. Valore della prevenzione e adozione di salutari stili di vita sono gli alleati della ricerca per ridurre il rischio di cancro – ha dichiarato Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato di Fondazione AIRC. Ringrazio il Presidente Cossolo, il Segretario Nazionale Tobia e Federfarma per aver rafforzato l’impegno al nostro fianco e per consentirci di veicolare a milioni di persone un’informazione corretta su temi cosí importanti. La collaborazione tra Federfarma e Fondazione AIRC, iniziata nel 2018, é stata riconosciuta anche con il premio AIRC “Credere nella ricerca” assegnato a ottobre 2023 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la Cerimonia di apertura dei Giorni della Ricerca. -foto ufficio stampa Federfarma- (ITALPRESS). mgg/com 20-Mar-24 16:55

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA