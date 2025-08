First minister Scozia, ‘azioni Israele a Gaza sono un genocidio’

agenzia

Swinney è il secondo leader del Regno Unito a farlo dopo O'Neill

ROMA, 02 AGO – Il first minister scozzese John Swinney ha definito per la prima volta le azioni di Israele a Gaza un “genocidio”, affermando che si tratta di un fatto indiscutibile. Swinney è il secondo leader di una nazione del Regno Unito a usare il termine “genocidio” in relazione agli attacchi delle forze della difesa israeliane contro i palestinesi nella Striscia, dopo Michelle O’Neill dello Sinn Féin, che lo ha fatto il mese scorso. Lo riporta il Guardian. “È abbastanza chiaro che in Palestina è in atto un genocidio: non si può negare – ha detto Swinney durante un evento a Edimburgo -. Ho visto resoconti di terribili atrocità che hanno il carattere di un genocidio. Ho espresso questo concetto e ovviamente non è stato recepito da tutti, ma questa è la mia opinione”.

