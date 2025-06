Fisco: Boccia, ‘taglio tasse Meloni? Finora le ha solo alzate e ha fatto condoni’

agenzia

Roma, 10 giu. “Come un sempreverde, un abito quattro stagioni, ad un certo punto a destra tirano fuori il taglio delle tasse. E’ passato qualche anno dal ‘meno tasse per tutti’ di berlusconiana memoria ma oggi Giorgia Meloni, intervenendo agli Stati generali dei Commercialisti, ritorna a promettere il taglio delle tasse ‘in modo equo e sostenibile, con un focus sul ceto medio’. Un governo incapace di qualsiasi scelta che possa affrontare le emergenze economiche di famiglie e imprese, ancora una volta si nasconde dietro l’ennesima trovata propagandistica. Invece di vuote promesse noi pensiamo serva, soprattutto per il ceto medio, aumentare i salari e, per le imprese, sviluppare una seria politica industriale. Nel frattempo segnalo a Giorgia Meloni che da quando è al governo, ormai da due anni e mezzo e dopo tre manovre di bilancio, la pressione fiscale è solo aumentata come sono aumentati i condoni per quelli che le tasse non le pagano”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta le affermazioni di Giorgia Meloni agli Stati generali dei commercialisti.

