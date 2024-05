Fisco: Bonelli, ‘serve patrimoniale, 60 mld in 5 anni per crisi climatica e sociale’

agenzia

Roma, 17 mag. “Alla presidente Meloni e al suo governo, chiediamo di riprendere la proposta che abbiamo avanzato nel 2022 e poi di nuovo nel 2023 di un contributo di solidarietà e di una tassa variabile dallo 0,5% al 1,5% sui grandi patrimoni a partire dai 5 milioni di euro”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“La notizia del giorno – esordisce – è che il club dei super miliardari nel mondo si allarga a 15 con oltre i 100 miliardi di dollari di patrimonio. Intanto in tutto il mondo la crisi climatica sta causando in alcune parte siccità e in altre alluvioni. Anche in Italia, come purtroppo vediamo in queste ore prima in Lombardia e oggi in Veneto, il nord Italia è in ginocchio. Ponti che crollano, fiumi che esondano, una catastrofe annunciata che sta mettendo a dura prova le comunità locali. Ecco perché bisogna affrontare il problema di giustizia sociale: 69 super miliardari italiani detengono un totale di 233 miliardi di dollari di patrimonio combinato”.