Fisco, boom precompilate, oltre 1 milione in 8 giorni

Agenzia Entrate, più del 60% sceglie il nuovo 730 semplificato

ROMA, 29 MAG – A otto giorni dall’apertura del canale per l’invio, lo scorso 20 maggio, le dichiarazioni precompilate già trasmesse dai cittadini sono oltre 1 milione, il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo annuncia l’Agenzia delle Entrate. Di queste, circa 987mila sono modelli 730 e i restanti Redditi Persone fisiche. Più del 60% dei contribuenti che ha inviato il 730 ha scelto la nuova modalità semplificata, al debutto in via sperimentale da quest’anno.

