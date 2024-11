Fisco: Calandrini (Fdi), ‘aliquota media cala anche per ceti medi, parlano i numeri’

agenzia

Roma, 26 nov. “Voglio ribadire con fermezza che la manovra economica proposta dal nostro governo è mirata a sostenere concretamente il ceto medio e a correggere distorsioni che per troppo tempo hanno penalizzato i contribuenti con redditi medio-bassi. L’adozione di un sistema Irpef a tre aliquote, abbinata al taglio strutturale del cuneo fiscale, rappresenta un passo decisivo per migliorare la situazione economica di milioni di lavoratori”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.