Fisco: Camera boccia mozioni per reintroduzione ‘bonus Renzi’ 80 euro**

agenzia

Roma, 27 mar. Con 147 voti contrari, 15 a favore e 104 astenuti la Camera ha bocciato la mozione presentata da Italia viva per reintrodurre il cosiddetto bonus Renzi che prevedeva un credito d’imposta di 80 euro mensili per i lavoratori con reddito basso-medio. Bocciate anche le mozioni di M5S, Avs e Pd per intervenire sugli effetti negativi sui redditi bassi determinati dalla riforma fiscale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA