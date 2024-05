Fisco: Cannizzaro (Fi), ‘presentato emendamento per dare addio a redditometro’

agenzia

Roma, 28 mag. ”L’abolizione del redditometro per Forza Italia è essenziale per arrivare ad una riforma fiscale che sia non solo equa ma anche efficace nel garantire la giustizia economica. Per recuperare l’evasione fiscale, piuttosto, sosteniamo l’implementazione di nuovi strumenti e metodologie di controllo che siano più mirati e meno invasivi della privacy dei cittadini. Abbiamo presentato oggi un emendamento per dire quindi addio a questo strumento iniquo e antiquato. Siamo, da sempre per un fisco amico e una leale collaborazione tra Stato e contribuente”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

