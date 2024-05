Fisco: Castelli (Libertà), ‘governo sta per recepire ‘redditometro europeo”

agenzia

Roma, 24 mag. “La cosa che nessuno vi racconta è che questa settimana lei, la presidente del Consiglio Meloni, applicherà una direttiva europea 2023/2226 decisamente peggiore. Parliamo del Redditometro Europeo, anche detto Grande Fratello Europeo. Consentirà ad autorità europee e giornalisti di vedere conti correnti e beni immobili di ogni cittadino europeo. Sì avete capito bene! Cara Meloni, com’è questa storia? Il grande fratello italiano no ma quello Europeo si?”. Così su Facebook Laura Castelli, candidata alle europee nella lista ‘Libertà’.

“Io sono la donna che ha approvato norme vere di lotta all’evasione dando alla polizia finanziaria, la Guardia di Finanza, maggiori poteri e strumenti, come l’anagrafe rafforzata e maggiori poteri volti all’attività di controllo – rivendica Castelli, viceministra al Mef del governo Draghi-. Se la Meloni vuole recuperare 25 miliardi dell’evasione italiana che riguardano l’IVA, dovrebbe fare atti concreti come quello di chiedere l’applicazione dello Slit payment a quanti più beni possibili. Misura che non ha un costo ma che garantisce la lotta all’evasione sull’imposta più evasa d’Italia, perché la impone solo al primo e all’ultimo contribuente, evitando così che si evada nei numerosi passaggi intermedi. La dove si utilizza, funziona”.