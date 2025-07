Fisco: Ciani, ‘l’azzardo non è un gioco’

agenzia

Roma, 16 lug “Se volete continuare a fare soldi con le scommesse e l’azzardo, uscite almeno dall’inganno lessicale: l’azzardo non è gioco. Il gioco non porta dipendenza, usura, suicidi; non rovina le famiglie! Chiamate le cose con il loro nome: azzardo e scommesse, non gioco. Smettete di ingannare i cittadini e tra loro soprattutto chi è più debole”. Lo ha detto il vicepresidente del gruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos Paolo Ciani intervenendo alla Camera sugli emendamenti sulla delega al Governo per la riforma fiscale.

