Fisco: Foti, ‘con governo Meloni patrimoniale non ha strada’

agenzia

Roma, 17 mag. “Ancora una volta la sinistra ci conferma di essere rimasta al secolo precedente, quando aizzava i propri adepti al grido ‘la proprietà un furto’. Da sempre Fratelli d’Italia si oppone ad ogni tentativo di esproprio che la patrimoniale realizzerebbe, ritenendo la stessa incompatibile con i principi di libertà economica. L’idea rilanciata dalla candidata del Partito Democratico, Cecilia Strada, di introdurre una patrimoniale quale ammortizzatore delle diseguaglianze, ci conferma che la sinistra nostrana non riesca andare oltre alla fallimentare politica del tassa e spendi, che ne caratterizza l’azione”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.