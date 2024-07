Fisco: Foti, ‘stop redditometro che è strumento vessatorio, severi con i furbetti’

agenzia

Roma, 26 lug. “Un fisco invasivo non fa parte del dna del centrodestra e di Fratelli d’Italia. Ecco perché grazie al Governo di Giorgia Meloni viene abolito una volta per tutte il redditometro, strumento che vessava i cittadini in maniera indiscriminata. Viene di contro introdotta una nuova misura, che stanerà i grandi evasori, cioè chi possiede beni di lusso, ma risulta nullatenente e non paga le tasse”. Lo sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.