Fisco: Gasparri, ‘redditometro va abolito, emendamento va votato’

Roma, 30 mag. “Il redditometro va abolito. Questa è la posizione chiarissima che Forza Italia ha concretizzato in un emendamento già presentato in Senato e che propone all’intero centrodestra. Abbiamo varato la delega fiscale, abbiamo aperto la strada al concordato preventivo, dobbiamo cancellare in via definitiva il redditometro. Questa è la posizione di Forza Italia, che siamo certi sarà condivisa dall’intero centrodestra. L’emendamento c’è già e va votato. Via il redditometro, via la persecuzione fiscale ai danni dei cittadini e dei contribuenti onesti, lotta alla vera evasione. Questa la posizione di Forza Italia che non intende arretrare di un millimetro. Approviamo il nostro emendamento”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

