Fisco: Gusmeroli (Lega), ‘rateizzazione lunga necessaria per crescita e fiducia’

agenzia

Roma, 16 set.-“Quella della Lega sulla rateizzazione/rottamazione lunga delle cartelle esattoriali è una proposta efficace e di buonsenso per dare una scossa positiva alla nostra economia, restituendo fiducia e respiro a milioni di cittadini che hanno dichiarato correttamente le imposte ma per momentanee difficoltà non sono riusciti a pagare. Darà inoltre una fondamentale spinta alla crescita, aumentando gli incassi dello Stato che così avrà maggiori risorse per ridurre il peso delle tasse a tutti, anche a coloro i quali hanno pagato senza ritardi”. Così il deputato Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive e responsabile unità fisco della Lega, durante ‘ReStart’ su Rai 3.