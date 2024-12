Fisco: Leo: cambia rateazione per debiti,Stato tende la mano

agenzia

Si studia come ridurre il magazzino dei crediti non riscossi

ROMA, 30 DIC – “A partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti potranno dilazionare i debiti iscritti a ruolo con il fisco fino a 84 rate mensili, superando l’attuale limite di 72”. È quanto annuncia il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo che, dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che disciplina le rateazioni con l’agente della riscossione, mette in risalto il cambiamento di un fisco che “tende la mano”. Arriva poi una commissione che dovrà approntare proposte per ridurre l’accumulo nel ‘magazzino’ del fisco delle cartelle non riscosse.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA