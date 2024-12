Fisco: Lupi, ‘niente sconti a disonesti ma comprensione per chi ha difficoltà’

agenzia

Roma, 7 dic. “L’evasione fiscale va colpita, ma il fisco deve essere amico di famiglie e imprese e questo è l’obiettivo del concordato. Il principio è far pagare a tutti tasse giuste, così da poter abbassare la pressione fiscale. È un impegno che il Governo ha preso sin dall’inizio e che intendiamo mantenere. Quindi niente sconti ai disonesti e nessun colpo di spugna, semmai andare incontro a chi ha difficoltà oggettive nei pagamenti all’interno di un rapporto di fiducia e di collaborazione tra lo Stato e chi fa impresa, chi lavora. Ci deve essere sempre la presunzione di innocenza e non quella di colpevolezza, e questo è il principio applicato per il concordato”. Così Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati.

