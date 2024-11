Fisco: Meloni, ‘detrazione coniuge a carico vada a quello che non lavora, principio è non dipendere’

agenzia

Roma, 25 nov. Cosa può fare il governo per promuovere il lavoro femminile? “Cosa il governo ha fatto per aumentare l’occupazione femminile perché è vero che noi siamo fanalino di coda, però vero è che in questo momento stiamo vivendo anche il massimo dell’occupazione femminile mai registrato dall’unità d’Italia ad oggi. Abbiamo finalmente sfondato il tetto dei dieci milioni di lavoratrici, sono in gran parte contratti stabili a tempo indeterminato. È un tema sul quale mi sono molto delicata. Io penso che questa sia la chiave della parità. La vera chiave della parità è nella tua possibilità di scegliere e di realizzarti. E non sempre ci si è secondo me lavorato nel modo adeguato”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dalla direttrice di ‘Donna Moderna’, Maria Elena Viola.