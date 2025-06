Fisco: Meloni, ‘deve aiutare società, non soffocarla’**

agenzia

Roma, 10 giu “Il sistema fiscale non deve soffocare la società, ma aiutarla a prosperare. Non la deve opprimere ma deve chiedere il giusto e utilizzare le risorse come un buon padre di famiglia, con buonsenso e senza gettare i soldi dalla finestra, che è quello che abbiamo tentato di fare in questi anni”. Lo ha detto Giorgia Meloni agli Stati generali dei commercialisti.

“Se dovessi dare un titolo a questa riforma direi: meno burocrazia e più fiducia nei cittadini”, ha aggiunto la premier.

