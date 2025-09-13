Fisco: Misiani (Pd), ‘su tasse realtà distante dalla propaganda Meloni’

agenzia

Roma, 13 set. “Giorgia Meloni oggi ha proclamato che il suo governo proseguirà ad abbassare le tasse. Ma basterebbe leggere i dati ufficiali pubblicati poco tempo fa dal suo stesso esecutivo nell’ultimo Documento di finanza pubblica per capire quanto la realtà è distante dalla propaganda: nel 2025 la pressione fiscale toccherà il 42,7 per cento del Pil, il livello più alto dal 2020. Rispetto al 2022, l’aumento è di un punto di Pil. Di fatto, i contribuenti italiani quest’anno verseranno 22 miliardi di tasse in più rispetto a quanto sarebbe avvenuto se la pressione fiscale fosse rimasta la stessa di tre anni fa, prima dell’avvento del governo Meloni”. Così il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd.