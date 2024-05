Fisco: Reguzzoni, ‘da paradisi fiscali, società web e furbi grave danno a Erario’

agenzia

Roma, 23 mag. “Ci sono grosse difficoltà a sostenere le tasse in Italia. Penso alle partite iva, agli autonomi o ai professionisti che non hanno un’imposizione alla fonte, ma si trovano ad un certo punto dell’anno a pagare degli acconti su utili o redditi che magari non si verificheranno l’anno successivo. Tutto ciò non esiste in altri Paesi dove ci sono sistemi fiscali che funzionano. Il problema del nostro Paese è soprattutto l’elusione più che l’evasione. Parlo dei paradisi fiscali o delle società del web che non pagano le tasse, parlo di alcune grandi famiglie italiane miliardarie o aziende pubbliche che fanno le furbe eludendo il fisco con sistemi ad oggi anche leciti, ma che comportano per l’erario un danno importante”. Lo ha dichiarato Marco Reguzzoni, presidente dell’Associazione ‘I Repubblicani’ e candidato alle Europee nella lista Forza Italia-Noi Moderati-PPE nel collegio Nord Ovest, ospite a Coffee Break su La7.

